أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 07:44
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العثور على المروحية التي فقدت أمس في إيطاليا...

العثور على المروحية التي فقدت أمس في إيطاليا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيطاليا,المروحية,العثور على المروحية التي فقدت أمس في إيطاليا...
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Lebanon News
بين جبال الألب حتى جبال الأبنيني Appennino Modenese بمحافظة مودينا شمال إيطاليا، يتركز البحث في نقطة تغطيها غابات ومحميات طبيعية حيث يعتقد أن المروحية التي كانت تقل سبعة ركاب فقدت بسبب عاصفة شديدة، ويرجح أن الطيار الإيطالي واجه صعوبة في الرؤية.
 
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