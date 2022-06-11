العثور على المروحية التي فقدت أمس في إيطاليا...

بين جبال الألب حتى جبال الأبنيني Appennino Modenese بمحافظة مودينا شمال إيطاليا، يتركز البحث في نقطة تغطيها غابات ومحميات طبيعية حيث يعتقد أن المروحية التي كانت تقل سبعة ركاب فقدت بسبب عاصفة شديدة، ويرجح أن الطيار الإيطالي واجه صعوبة في الرؤية.