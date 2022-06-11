أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 13:55
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هل يتعثر ملف رفع الحصار عن تعز؟

هل يتعثر ملف رفع الحصار عن تعز؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوثيون, اليمن ,مدينة تعز,هل يتعثر ملف رفع الحصار عن تعز؟
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Lebanon News
مدينة تعز، ثالث اكبر المدن اليمنية ، لا تزال معزولة إلى حد كبير منذ العام 2015 بسبب محاصرتها من قبل الحوثيين والتي ثبت أنها المشكلة الأكبر في تنفيذ الهدنة الهشة التي تم تمديدها اخيرا لشهرين.
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