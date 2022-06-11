أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 13:55
11/06/2022 13:55:00
هل يتعثر ملف رفع الحصار عن تعز؟
هل يتعثر ملف رفع الحصار عن تعز؟
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LBCI News Lebanon
مدينة تعز، ثالث اكبر المدن اليمنية ، لا تزال معزولة إلى حد كبير منذ العام 2015 بسبب محاصرتها من قبل الحوثيين والتي ثبت أنها المشكلة الأكبر في تنفيذ الهدنة الهشة التي تم تمديدها اخيرا لشهرين.
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