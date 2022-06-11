خطوة روسية جديدة في اوكرانيا... وهذه المرّة بعيدا عن الدمار والاسلحة

خطوة روسية جديدة في اوكرانيا...

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LBCI News Lebanon

بالتزامن مع إحياء ذكرى يوم روسيا، قدّمت موسكو وفي خطوة لافتة أولى جوازات سفر روسية لسكان من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوبي أوكرانيا.