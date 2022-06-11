أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 14:11
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خطوة روسية جديدة في اوكرانيا... وهذه المرّة بعيدا عن الدمار والاسلحة

خطوة روسية جديدة في اوكرانيا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار خيرسون, اوكرانيا , روسيا ,الجنسية الروسية ,خطوة روسية جديدة في اوكرانيا...
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Lebanon News
بالتزامن مع إحياء ذكرى يوم روسيا، قدّمت موسكو وفي خطوة لافتة أولى جوازات سفر روسية لسكان من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوبي أوكرانيا.
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