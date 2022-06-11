مسؤول أميركي: "لا أمل" أن تكون انتخابات بورما حرة ونزيهة

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رأى مسؤول أميركي كبير أن "ليس هناك أمل" في أن تكون الانتخابات التي يعتزم المجلس العسكري البورمي تنظيمها العام المقبل حرة ونزيهة.وتعيش بورما حالة من الاضطراب والشلل الاقتصادي منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.وحقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزًا ساحقًا في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفّذ انقلابا.وشكّك مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت في تعهد المجلس العسكري إجراء انتخابات جديدة في آب 2023.وقال شوليت في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة: "أعتقد أن ليس هناك أمل في أن تكون حرة ونزيهة، ويمكن أن تكون محاولة لخداع المنطقة والمجتمع الدولي".وقُتل نحو ألفي مدني في حملة المجلس العسكري ضد المعارضة واعتقل أكثر من 14 ألف شخص.وابدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما نويلين هايزر التي لم يُسمح لها بزيارة البلاد منذ أن تولت المنصب أواخر العام الماضي، خشيتها من أن يؤدي اقتراع غير شرعي إلى مزيد من الاضطرابات.وقالت هايزر إنه ما لم يؤمن مواطنو بورما بأن الانتخابات ستعيد البلاد إلى "حكم مدني حقيقي" واحترام إرادة الشعب، فقد تكون "دافعا لمزيد من العنف".لكن ممثلة وزارة الخارجية التايلاندية بورنيبيمول كانشانالاك قالت إن المجتمع الدولي يجب ألا "يعلق في خطاب الإلغاء".وأضافت بورنيبيمول "الإدانات والعقوبات والنبذ... أوصلت إلى نتائج عكسية".