أخبار دولية
11 حزيران 2022 - 23:46
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الإفراج في هايتي عن 38 شخصا خطفتهم عصابة الجمعة

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الإفراج في هايتي عن 38 شخصا خطفتهم عصابة الجمعة
Lebanon News
أُفرج السبت عن 38 شخصا خطفتهم عصابة في بور أو برنس خلال استعدادهم الجمعة للسفر في حافلتين صغيرتين متجهتين إلى جنوب هايتي وفق ما أعلنت إحدى نقابات النقل في البلاد.
      
وقالت نقابة السائقين في هايتي على تويتر "أُطلق سراح الركاب الذين كانوا اختُطفوا كما تمت استعادة الحافلتين في 11 حزيران" من دون أن تحدد ما إذا كان الخاطفون قد طلبوا فدية. 
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وصباح الجمعة احتجز أفراد عصابة 36 راكبا وسائقين رهائن.
      
وتسيطر عصابات على أفقر أحياء بور أو برنس منذ عقود، لكنها شددت قبضتها عليها في السنوات الأخيرة.
     
ورغم تركيز العصابات على النزاعات في ما بينها، إلا أنها تهاجم السكان أيضًا.
      
وقُتل بين أواخر نيسان ومطلع أيار ما لا يقل عن 148 شخصا في الأحياء الشمالية لبور أو برنس حيث تتركز حروب العصابات.
      
وتختطف العصابات يوميا أشخاصا من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وتطالب بفدية تصل إلى آلاف أو حتى عشرات آلاف الدولارات الأميركية.
      
كما تتكرر عمليات خطاف الأجانب.
 
 
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