خمسة قتلى بهجوم "إرهابي" في مالي

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قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون، السبت في جنوب شرق مالي، خلال "هجوم إرهابي" استهدف نقطة جمركيّة، بحسب ما قال مسؤول محلّي ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس.وقال المسؤول المحلّي "وقع اليوم هجوم إرهابي عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا. قُتِل خمسة أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون".لكنّ المصدر العسكري قال لفرانس برس ان "هجوما ارهابيا تسبب في مقتل سبعة مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا".وأشار المصدر العسكري إلى أنّ "الأعداء تكبدوا خسائر أيضا، والوضع تحت السيطرة حاليا".وأجرى الجيش المالي السبت عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسَب إلى جهاديين.وكانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحا لانقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار2021. وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين وجهاديين في الشمال.