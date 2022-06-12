رئيس نيكاراغوا ينوي إستقبال قوات روسية وأميركية في بلاده

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طلب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا من البرلمان المصادقة على مرسوم يسمح بدخول قوات أجنبية، ولا سيما روسية وأميركية، لإجراء تدريبات مشتركة على المساعدة الإنسانية ومكافحة تهريب المخدرات.وأحيل هذا المرسوم الرئاسي هذا الأسبوع "على وجه السرعة" على مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس، وأدرج في جدول أعمال يوم الثلاثاء، بحسب برنامج البرلمان الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت.ويتعلق هذا النص بالعسكريين الأجانب بالإضافة إلى السفن والطائرات. ويسمح بدخول "بتناوب" للجنود الروس للمشاركة مع جنود نيكاراغوا في تبادل الخبرات وتدريب الجيش وعمليات المساعدة الإنسانية.كما يشير إلى إجراء تدريبات بحرية وجوية لمحاربة مهربي المخدرات والجريمة المنظمة الدولية.ويتطرق المرسوم كذلك إلى الأعمال التي يفترض أن تنفذ بمشاركة قوات من الولايات المتحدة والمكسيك ودول أميركا الوسطى وفنزويلا وكوبا وجمهورية الدومينيكان.