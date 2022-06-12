أخبار دولية
12 حزيران 2022 - 03:45
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أول لقاء بين وزيري الدفاع الأسترالي والصيني منذ ثلاث سنوات

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أول لقاء بين وزيري الدفاع الأسترالي والصيني منذ ثلاث سنوات
Lebanon News
إلتقى وزيرا الدفاع الأسترالي والصيني الأحد للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في خطوة أولى مهمة بعد فترة طويلة من التوتر.
     
وجرت المحادثات بين ريتشارد مارليس ونظيره الصيني وي فينغ التي استمرت لأكثر من ساعة على هامش قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة.
     
وقال مارليس أمام الصحافيين في سنغافورة: "كانت فرصة لإجراء محادثات صريحة وشاملة جدًا تناولت عددًا من القضايا التي تهم أستراليا".
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وأضاف مارليس الذي يشغل منصب نائب رئيس وزراء أستراليا كذلك: "من المهم حقًا في هذا الوقت وجود خطوط حوار مفتوحة". 
     
وأشار إلى أن "العلاقات بين أستراليا والصين معقدة، وبسبب هذا التعقيد تحديدًا، من المهم حقًا أن ننخرط في حوار في هذا الوقت".
 
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