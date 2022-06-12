موسكو تعلن إستهداف أسلحة غربية في أوكرانيا وكييف تؤكد إصابة 22 شخصًا

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أعلن الجيش الروسي الأحد إستهداف موقع يضم أسلحة قدمتها دول غربية بالقرب من مدينة تشورتكيف الأوكرانية التي نجت إلى حد كبير من العنف، ما أسفر بحسب كييف عن إصابة 22 شخصًا على الأقل بجروح بينهم مدنيون.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ كاليبر أطلقت من البحر دمّرت بالقرب من تشورتكيف مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف".ولم يحدد الجيش الروسي موعد هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية المحلية في هذه البلدة الصغيرة الواقعة غرب البلاد أعلنت أنها أدت مساء السبت إلى إصابة 22 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، وألحقت أضرارًا في موقع عسكري.