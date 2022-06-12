أخبار دولية
12 حزيران 2022 - 09:18
Back

موسكو تعلن إستهداف أسلحة غربية في أوكرانيا وكييف تؤكد إصابة 22 شخصًا

موسكو تعلن إستهداف أسلحة غربية في أوكرانيا وكييف تؤكد إصابة 22 شخصًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا,الجيش الروسي,موسكو تعلن إستهداف أسلحة غربية في أوكرانيا وكييف تؤكد إصابة 22 شخصًا
episodes
موسكو تعلن إستهداف أسلحة غربية في أوكرانيا وكييف تؤكد إصابة 22 شخصًا
Lebanon News
أعلن الجيش الروسي الأحد إستهداف موقع يضم أسلحة قدمتها دول غربية بالقرب من مدينة تشورتكيف الأوكرانية التي نجت إلى حد كبير من العنف، ما أسفر بحسب كييف عن إصابة 22 شخصًا على الأقل بجروح بينهم مدنيون.
      
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ كاليبر أطلقت من البحر دمّرت بالقرب من تشورتكيف مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف".
الإعلان
     
ولم يحدد الجيش الروسي موعد هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية المحلية في هذه البلدة الصغيرة الواقعة غرب البلاد أعلنت أنها أدت مساء السبت إلى إصابة  22 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، وألحقت أضرارًا في موقع عسكري. 
الإعلان
إقرأ أيضاً