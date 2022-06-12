أخبار دولية
12 حزيران 2022 - 11:07
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وفاة امرأة بعد إصابتها في عملية طعن داخل حرم جامعة ألمانية

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وفاة امرأة بعد إصابتها في عملية طعن داخل حرم جامعة ألمانية
Lebanon News
قضت امرأة تبلغ 30 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها من جراء ما يبدو أنه هجوم بسكين على طلاب في حرم جامعة ألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة والنيابة العامة الأحد. والمشتبه به طالب في الجامعة واستهدف الضحايا بسكينين، وفق النيابة العامة.

والمرأة أستاذة مساعدة كانت تحضر ندوة في جامعة هام-ليبشتاد للعلوم التطبيقية عندما وقع الهجوم الجمعة.
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وتعرضت طالبة تبلغ 22 عاما لثماني طعنات في البطن ما استدعى خضوعها لجراحة عاجلة، ويعتقد أن حياتها لم تعد بخطر، فيما أصيبت الضحيتان الأخريان وهما شاب وشابة يبلغان 22 عاما لجروح أقل خطورة.

وكان المشتبه به قد خرج الجمعة من مستشفى للرعاية النفسية كان نقل إليه بعد محاولته الانتحار، وفق النيابة العامة.
 
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