وفاة امرأة بعد إصابتها في عملية طعن داخل حرم جامعة ألمانية

الإعلان

قضت امرأة تبلغ 30 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها من جراء ما يبدو أنه هجوم بسكين على طلاب في حرم جامعة ألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة والنيابة العامة الأحد. والمشتبه به طالب في الجامعة واستهدف الضحايا بسكينين، وفق النيابة العامة.والمرأة أستاذة مساعدة كانت تحضر ندوة في جامعة هام-ليبشتاد للعلوم التطبيقية عندما وقع الهجوم الجمعة.وتعرضت طالبة تبلغ 22 عاما لثماني طعنات في البطن ما استدعى خضوعها لجراحة عاجلة، ويعتقد أن حياتها لم تعد بخطر، فيما أصيبت الضحيتان الأخريان وهما شاب وشابة يبلغان 22 عاما لجروح أقل خطورة.وكان المشتبه به قد خرج الجمعة من مستشفى للرعاية النفسية كان نقل إليه بعد محاولته الانتحار، وفق النيابة العامة.