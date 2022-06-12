أخبار دولية
12 حزيران 2022 - 13:55
12/06/2022 13:55:00
الجليد يذوب بين واشنطن والمملكة
الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية... ولكن..
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LBCI News Lebanon
رغم أن الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية، الا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت قبل اعادة التطبيع بين البلدين.
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