أخبار دولية
12 حزيران 2022 - 13:55
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الجليد يذوب بين واشنطن والمملكة

الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية... ولكن.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, السعودية,جو بايدن, الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية... ولكن..
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Lebanon News
رغم أن الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية، الا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت قبل اعادة التطبيع بين البلدين.
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