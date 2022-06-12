الجليد يذوب بين واشنطن والمملكة

الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية... ولكن..

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LBCI News Lebanon

رغم أن الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية الأميركية، الا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت قبل اعادة التطبيع بين البلدين.