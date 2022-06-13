ثمانية قتلى في هجوم بجنوب شرق مالي

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قُتل عنصران من الجمارك وستة مدنيين السبت في جنوب شرق مالي بهجوم شنه "مسلحون مجهولون" على نقطة جمركية، بحسب حصيلة جديدة أفاد بها مصدران أمني وإداري وكالة فرانس برس الأحد.وجاء في حصيلة سابقة أفاد بها مصدران عسكري ومحلي أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في هذا الهجوم في منطقة كوتيالا قرب الحدود مع بوركينا فاسو المتضررة أيضًا من العنف الجهادي.وقال المصدر العسكري والمسؤول المحلي المنتخب إن الهجوم نفذه "إرهابيون".وتشير وثيقة رسمية أكد الأحد مركز شرطة كوتيالا صحتها لوكالة فرانس برس إلى أن الشرطة "أحصت ثمانية قتلى بينهم عنصرا جمارك وستة مدنيين وأربعة مصابين بجروح بالغة وجميعهم مدنيون".