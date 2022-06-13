طاجيكستان تعلن مقتل قياديَين في "جماعة إجرامية"

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أعلنت الأجهزة الأمنية في طاجيكستان الأحد، مقتل قياديَين في "جماعة إجرامية" شرق الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.وقالت وكالة أنباء خوفار الرسمية إن خورساند مزوروف وزهير رجبوف "أظهرا مقاومة مسلحة" باستخدام قنابل يدوية وبنادق لكن تمت "تصفيتهما".وتشهد منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي اشتباكات دورية منذ نهاية الحرب الأهلية في طاجيكستان في التسعينيات.وتنفذ السلطات عملية "لمكافحة الإرهاب" منذ منتصف أيار في هذه المنطقة الشاسعة في سلسلة جبال بامير المتاخمة للصين وأفغانستان والتي تمثل نحو نصف مساحة طاجيكستان ولكنها موطن لنحو 200 ألف فقط من بين تسعة ملايين ساكن.ويقود إمام علي رحمن طاجيكستان منذ عام 1992، وتشجب العديد من المنظمات غير الحكومية والعواصم الغربية نزعته الاستبدادية.ومزوروف ورجبوف جزء من شبكة من قادة غورنو باداخشان اتسمت علاقاتهم مع الحكومة المركزية بالتذبذب منذ إبرام اتفاق سلام أنهى النزاع الأهلي.وبحسب وكالة خوفار، تم أيضا اعتقال "عشرة متواطئين" في عملية الأحد.وكانت خوفار قد أفادت السبت باعتقال طالب أيومبيكوف أحد قادة التمرد خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.كما شهدت المنطقة مقتل المعارض محمد بوكير محمد بوكيروف الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد.