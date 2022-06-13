ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية "أقوى بكثير" مما هي عليه

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، معتبرا انها يجب أن تكون "أقوى بكثير"، وذلك أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري" قرب باريس.ورأى ماكرون أن إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة، مشيرا إلى أنه ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، كي تصبح أقوى بكثير وأكثر تطلّبًا".وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.وطالب ماكرون بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا