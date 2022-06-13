القضاء البريطاني ينظر في طعون أخيرة لوقف ترحيل مهاجرين الى رواندا

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عشية أول عمليات ترحيل مرتقبة، ينظر القضاء البريطاني في طعون اللحظة الأخيرة ضد مشروع طرحته الحكومة لاعادة مهاجرين وصلوا بشكل غير شرعي الى بريطانيا، الى رواندا.,رغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.وفيما من المرتقب تنظيم أول رحلة الثلاثاء، رفض القضاء الجمعة أول طعن قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بشكل طارئ.ومهما كانت النتيجة فان الطعون الفردية قادت الى خفض كبير لحجم الاجراء.