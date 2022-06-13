المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين إلى رواندا "كلها خطأ"

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LBCI News Lebanon

ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا معتبرًا أنها "كلها خطأ" بينما حذر من أنها ستشكل سابقة "كارثية".



وقال للصحافيين: "نعتقد أن كلها خطأ... لأسباب عديدة".