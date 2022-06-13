تركيا تبدأ استخراج الغاز الطبيعي من البحر الاسود

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بدأت تركيا رسمياً الإثنين استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود ما سيسمح لها، بحسب رئيسها رجب طيب إردوغان، بإنتاج 10 ملايين متر مكعب بحلول الربع الأول من عام 2023.وشهد اردوغان مباشرة نشر وربط أول خط أنابيب في قاع البحر من ميناء فيليوس في محافظة زنغولداك على بعد 400 كلم شرق اسطنبول على ساحل البحر الأسود.والحقل نفسه الواقع على بعد 170 كيلومترًا شمال الشاطئ، تم اكتشافه في آب 2020 وقدمه اردوغان على أنه "أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا".ثم تحدث عن "احتياطي يقدر بنحو 320 مليار متر مكعب".وقال الرئيس "في الربع الأول من عام 2023 سنكون قد نقلنا 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي (...) ونأمل أن يبلغ حقل ساكاريا ذروة إنتاجه في عام 2026".واضاف "سنواصل جهودنا حتى نتمكن من ضمان أمن طاقتنا بشكل كامل" بينما لا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار مرتفعة خاصة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.والعام الماضي جاء 45% من الغاز المستهلك في تركيا من روسيا، والباقي من إيران وأذربيجان.وبلغ معدل التضخم في البلاد مستوى قياسيًا غير مسبوق منذ عام 1998 (73,5% على أساس سنوي) وانهارت العملة (انخفضت بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي إلى أكثر من 17 ليرة للدولار مساء الإثنين ما يجعل كلفة المعيشة صعبة بالنسبة لمعظم الأتراك.وارتفع استهلاك تركيا السنوي من الغاز من 48 مليار متر مكعب في 2020 إلى 60 مليارًا في 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 62-63 مليارًا هذا العام وفقًا للأرقام الرسمية.