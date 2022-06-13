ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وسط تركيا إلى خمسة قتلى

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قضى خمسة أشخاص من جراء الأمطار الغزيرة والرياح والفيضانات المباغتة في شمال تركيا ووسطها في نهاية الأسبوع، وفق ما أعلنت السلطات.وعصر الإثنين عُثر في منطقة أنقرة على جثة شخص كان قد اعتبر قبل يومين في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت سلطات إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا.ولا يزال قائما التحذير من سوء الأحوال الجوية في 42 بلدة ومدينة في وسط تركيا وشمالها، بما فيها العاصمة أنقرة.وأغلقت المدارس الابتدائية والثانوية الاثنين في أنقرة وجميريك (وسط).والعام الماضي قضى نحو مئة شخص من جراء كوارث على صلة بسوء الأحوال الجوية في تركيا، بما في ذلك الفيضانات المباغتة وحرائق الغابات والجفاف.ودفعت الكوارث بمكافحة التغير المناخي إلى أعلى سلّم أولويات الناخبين، وخصوصا الشباب.وفي نهاية الأسبوع هطلت أمطار غزيرة في وسط البلاد مصحوبة بالبَرَد، وألحقت أضرارا في العديد من المدن في شمال تركيا ووسطها.وكان ما زال يتعذر الوصول إلى ثماني قرى صباح الاثنين في كاستامونو (شمال) بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار طرق.