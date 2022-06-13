أخبار دولية
13 حزيران 2022 - 23:17
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ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بـ"المهزلة القضائية"

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ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بـ&quot;المهزلة القضائية&quot;
Lebanon News
هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدّة اللجنة النيابية التي تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في مطلع العام الماضي، واصفاً أعمالها بـ"المهزلة القضائية"، وذلك في بيان من 12 صفحة كرّر فيه مزاعمه الكاذبة بأنّ خسارته انتخابات 2020 كانت نتيجة عمليات تزوير.
      
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وكتب ترامب في بيانه أنّ "هذه المهزلة (...) هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أنّ الأميركيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في 6 كانون الثاني 2021 لمحاسبة ممثّليهم عن المؤشّرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات"، في اتّهام لا ينفكّ الملياردير الجمهوري يكرّره على الرّغم من الأدلّة الدامغة التي تثبت عكس ذلك.
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