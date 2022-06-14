أخبار دولية
14 حزيران 2022 - 00:18
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أمطار غزيرة في غواتيمالا تخلّف 15 قتيلاً ونصف مليون متضرّر

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أمطار غزيرة في غواتيمالا تخلّف 15 قتيلاً ونصف مليون متضرّر
Lebanon News

لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح في غواتيمالا في حوالى عشرة انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة هطلت منذ مطلع أيار، وأدّت إلى تضرّر نصف مليون شخص آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.
 
     
وقالت الحماية المدنية في بيان إنّ من بين القتلى الخمسة عشر هناك امرأة وأطفالها الستة بالإضافة إلى ثلاثة قاصرين آخرين، مشيرة إلى أنّ هؤلاء سقطوا في قريتين للسكان الأصليين.
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وأوضح البيان أنّ أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسبّبت بانزلاقات أرضية وفيضانات وانهيارات في بنى تحتية ومنشآت في العديد من مناطق الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
 
     
وبحسب البيان فإنّ الأضرار طالت 930 مسكناً وثماني مؤسسات تعليمية وأكثر من 80 طريقاً وسبعة جسور بينها ثلاثة انهارت بالكامل.
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