أخبار دولية
14 حزيران 2022 - 00:21
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السجن المؤبّد في كندا لشاب دهس بشاحنته عمداً حشداً من الناس في 2018

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السجن المؤبّد في كندا لشاب دهس بشاحنته عمداً حشداً من الناس في 2018
Lebanon News
حكم القضاء الكندي الإثنين على شاب دهس عمداً حشداً من الناس في وسط مدينة تورونتو في 2018، في هجوم أسفر عن سقوط 11 قتيلاً و15 جريحاً، بالسجن المؤبد من دون إمكانية حصوله على إفراج مشروط قبل 25 عاماً خلف القضبان.
 
     
وفي آذار 2021 خلص قاض إلى أنّ آليك ميناسيان، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً حين نفّذ الهجوم، مذنب بالتهم الموجّهة إليه.
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والإثنين أصدر القضاء العقوبة بحقّ المدان.
 
     
وفي 23 نيسان 2018 كان ميناسيان يقود شاحنة صغيرة بيضاء اللون مستأجرة حين راح يطارد المارة على الطرقات والأرصفة في وسط المدينة لدهسهم، في مسار دموي استمر على مسافة كيلومترين تقريباً.
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