إعلان "حالة الطوارئ الأمنية" في شمال توغو في أعقاب هجومين جهاديين

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أعلنت الحكومة التوغولية الإثنين "حالة الطوارئ الأمنية" في سافانا، المنطقة الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي شهدت هجومين جهاديين غير مسبوقين في هذا البلد.وقالت الحكومة في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنّ "مجلس الوزراء درس وأقرّ مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ الأمنية في منطقة سافانا".من جهته أوضح وزير الإعلام آكودا آيوادان خلال مؤتمر صحافي أنّ حالة الطوارئ الأمنية "إجراء استثنائي استدعتها حالة محدّدة. منطقة سافانا تتعرّض لهجمات إرهابية والدولة بحاجة لأن تتحرك بسرعة وفاعلية".وأضاف أنّ حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقاً للدستور لمدة "ثلاثة أشهر" يمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية.