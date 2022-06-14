أخبار دولية
14 حزيران 2022 - 01:52
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الجيش الكولومبي يقتل قيادياً عسكرياً منشقاً عن فارك

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الجيش الكولومبي يقتل قيادياً عسكرياً منشقاً عن فارك
Lebanon News
أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أنّ الجيش قتل في جنوب غرب البلاد قيادياً في إحدى المجموعات العسكرية التي انشقّت عن فارك لرفضها اتفاق السلام الذي أبرمته الحركة المتمردة مع بوغوتا في 2016.
      
وكشف دوكيه في تغريدة على تويتر، أنّ ليدر يوهاني نوسكو الملقّب بـ"ماييمبو" هو "أحد أكثر المجرمين المطلوبين في البلاد" وقد قُتل خلال عملية عسكرية في بلدة سواريز بمقاطعة كوكا. 
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وكان "ماييمبو" قيادياً في أحد الفصائل التي انشقّت عن القوات المسلّحة الثورية الكولومبية (فارك) بسبب رفضها اتّفاق السلام الذي أبرمته في 2016 الحكومة الكولومبية مع الحركة الماركسية.
      
وقال دوكيه: "هذا المجرم (...) المتخصّص بتهريب المخدّرات كان يعتزم مواصلة السيطرة على طرق تهريب المخدّرات في المحيط الهادئ".
      
وكانت السلطات رصدت مكافأة قدرها 25 ألف دولار لمن يرشدها إليه.
      
وأسفرت الحرب الأهلية في كولومبيا منذ الستينات وحتى توقيع اتفاق السلام عام 2016 عن سقوط 260 ألف قتيل على الأقلّ وفقدان 45 ألفاً آخرين، إلى جانب نزوح 6,9 ملايين شخص.
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