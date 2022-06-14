اعلان الخيارات الرئيسية لإسرائيل لتصدير جزء من غازها الى اوروبا

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مع اعلان نية اسرائيل تصدير الغاز لاوروبا، ذكرت فرانس برس انه تتوفر ثلاثة خيارات رئيسية لإسرائيل لتصدير جزء من غازها الى اوروبا، أحد هذه الخيارات المطروحة هو نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا. وتربط مصر باسرائيل معاهدة سلام قديمة ومستقرة.أما الخيار الثاني المطروح فهو بناء خط أنابيب إلى تركيا التي شهدت علاقتها مع إسرائيل تحسنا بعد أكثر من عقد من التوتر.يتمثل المقترح الثالث بخط أنابيب يربط حقول الغاز الإسرائيلية بكل من قبرص واليونان والمعروف بمشروع شرق المتوسط "إيست ميد".اشارة الى ان كل هذه الخيارات تواجه تحديات تأسيس البنية التحتية وهذا سيتطلب استثمارات في البنية التحتية ضخمة وطويلة الأمد.