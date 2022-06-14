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14 حزيران 2022 - 08:09
14/06/2022 08:09:37
الديوان الملكي السعودي: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة الأميركية يزور المملكة 15 و16 تموز المقبل
الديوان الملكي السعودي: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة الأميركية يزور المملكة 15 و16 تموز المقبل
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LBCI News Lebanon
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