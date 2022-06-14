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14 حزيران 2022 - 08:09
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الديوان الملكي السعودي: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة الأميركية يزور المملكة 15 و16 تموز المقبل

الديوان الملكي السعودي: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة الأميركية يزور المملكة 15 و16 تموز المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار بدعوة,السعودي,الملكي,الديوان,
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الديوان الملكي السعودي: بدعوة من خادم الحرمين الشريفين رئيس الولايات المتحدة الأميركية يزور المملكة 15 و16 تموز المقبل
Lebanon News
 
 
 
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