بايدن سيزور السعودية وسيلتقي ولي العهد

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أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه الى اسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية من 13 الى 16 تموز في أول زيارة له الى المنطقة منذ وصوله الى البيت الأبيض.وسيلتقي بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم أن أجهزة الاستخبارات في واشنطن اتّهمت الأخير بإصدار أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي.وسيتوجه بايدن برحلة مباشرة من اسرائيل الى السعودية، وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أميركي برحلة مباشرة من اسرائيل الى دولة عربية لا تعترف بالدولة العبرية.وسيشارك بايدن في قمة افتراضية مع قادة مجموعة I2-U2 التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.وستشهد القمة "محادثات تتناول أزمة الأمن الغذائي وغيرها من مجالات التعاون عبر نصف الكرة الأرضية حيث تشكّل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مركزين مهمين للابتكار".