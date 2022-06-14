أخبار دولية
14 حزيران 2022 - 17:00
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إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية سبيلًا لإحياء الإتفاق النووي

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إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية سبيلًا لإحياء الإتفاق النووي
Lebanon News
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الثلاثاء تمسك بلاده بالدبلوماسية والمفاوضات لإحياء الإتفاق النووي مع القوى الكبرى، على رغم التوتر الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
     
وقال أمير عبداللهيان: "نعتقد أن المفاوضات والدبلوماسية هما السبيل الأفضل لإنجاز الإتفاق"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في طهران.
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وأشار إلى أنه قبل صدور قرار الوكالة الدولية، قام الجانب الإيراني بطرح "مبادرة جديدة" على الولايات المتحدة عبر الإتحاد الأوروبي قبلت بها واشنطن لكنها أصرت على المضي في مشروع القرار، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
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