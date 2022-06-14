إيران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية سبيلًا لإحياء الإتفاق النووي

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الثلاثاء تمسك بلاده بالدبلوماسية والمفاوضات لإحياء الإتفاق النووي مع القوى الكبرى، على رغم التوتر الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال أمير عبداللهيان: "نعتقد أن المفاوضات والدبلوماسية هما السبيل الأفضل لإنجاز الإتفاق"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في طهران.وأشار إلى أنه قبل صدور قرار الوكالة الدولية، قام الجانب الإيراني بطرح "مبادرة جديدة" على الولايات المتحدة عبر الإتحاد الأوروبي قبلت بها واشنطن لكنها أصرت على المضي في مشروع القرار، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.