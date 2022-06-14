إلغاء رحلة جوية كانت سترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين

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LBCI News Lebanon

ألغيت مساء الثلاثاء رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطة أقرتها الحكومة البريطانية للحد من تدفق المهاجرين السريين إليها، وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.



وفي تغريدة على تويتر قالت منظمة "كير فور كاليه" المتخصصة في الدفاع عن طالبي اللجوء: "آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا"، في حين نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" عن مصادر حكومية في لندن أن الرحلة الجوية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.