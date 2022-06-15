مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحضّ الحوثيين على إعادة فتح طرق مؤدية إلى تعز

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حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الحوثيين على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد.وقال غروندبرغ إنّه "من الضروري" أن تتيح الهدنة التي جدّدت بداية حزيران لمدة شهرين "التخفيف من معاناة سكان تعز"، مذكّراً بأنّ حرية تنقّل سكّانها "مقوّضة بشكل كبير" منذ سنوات بسبب الصراع.ولم يثمر حتى الآن اقتراح قدّمته الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق تدريجا وضمان سلامة المدنيين الذين يستخدمونها، لا سيما على طريق رئيسي بين تعز ومنطقة حوبان بالإضافة إلى مداخل أخرى بين هذه المدينة ومحافظات الأخرى.وأضاف غروندبرغ "رغم أنني تشجّعت بالردّ الإيجابي للحكومة اليمنية على مقترح الأمم المتحدة، ما زلت انتظر ردا من الحوثيين. بعد المناقشات البنّاءة التي أجريتها في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي، أحضّ الحوثيين على إعطائي ردا إيجابيا دون تأخير". وأشار إلى أنّ "الهدنة توفر فرصة نادرة للتوجه نحو السلام".