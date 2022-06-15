أخبار دولية
15 حزيران 2022 - 02:45
Back

هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة

هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشارقة, دبي , جزيرة كيش ,هزة ارضية ,هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة
episodes
هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة
Lebanon News
شعر سكان دبي والشارقة بهزة أرضية، وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش.

وبحسب مركز مراقبة الزلازل الأميركي، نتهزة الأرضية قّدّرت بقوة 4.7 في جزيرة كيش جنوب إيران.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً