هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة

هزة ارضية في جزيرة كيش شعر بها سكان دبي والشارقة

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LBCI News Lebanon

شعر سكان دبي والشارقة بهزة أرضية، وموقع الهزة هو بحر الخليج قبالة بندر شرق الإيرانية وجزيرة كيش.



وبحسب مركز مراقبة الزلازل الأميركي، نتهزة الأرضية قّدّرت بقوة 4.7 في جزيرة كيش جنوب إيران.