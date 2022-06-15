ماكرون يرى من الضروري إجراء محادثات جديدة مع أوكرانيا

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رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ من الضروري إجراء "محادثات جديدة" مع أوكرانيا، من دون أن يؤكد ما إذا كان سيزور كييف، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام سابقاً.وقال ماكرون في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا "هناك وضع جيوسياسي غير مسبوق على أبواب اتحادنا الأوروبي، إذاً نعم، لكلّ هذه الأسباب وللسياق السياسي والقرارات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، يجب إجراء المزيد من النقاشات المعمّقة والمزيد من التقدّم".وفي تصريح إلى جانب الرئيس الروماني كلوس يوهانس، أضاف ماكرون "أظن أننا نمرّ في لحظة يجب أن نرسل خلالها إشارات سياسية واضحة، نحن الاتحاد الأوروبي، إلى أوكرانيا والشعب الأوكراني ضمن السياق الذي يقاوم فيه بأسلوب بطولي منذ أشهر عدة".ووصل ماكرون إلى رومانيا مساء الثلاثاء حيث تناول العشاء مع الجنود الفرنسيين الموجودين في القاعدة الواقعة قرب البحر الأسود، قبل أن يقرر النوم في خيمة هناك وليس في الفندق، وفق الإيليزيه.والأربعاء صباحاً، تناول ماكرون الفطور مع الجنود والتقى بالرئيس يوهانس الذي تحدّث معه لأكثر من ساعة.ويتوجه ماكرون الذي ترافقه وزيرة الخارجية الجديدة كاثرين كولونا إلى مولدافيا القريبة، حيث ستستقبله في العاصمة كيشيناو الرئيسة ميا ساندو الموالية للاتحاد الأوروبي، والتي طوّر معها الرئيس الفرنسي "علاقة ثقة" إذ استقبلها ثلاث مرات منذ شباط 2021.وماكرون أول رئيس فرنسي يزور هذا البلد بعد الرئيس الأسبق جاك شيراك في العام 1998، وهو سيعبّر عن "دعم (فرنسا) بأقرب طريقة مباشرة ممكنة" للجمهورية السوفياتية السابقة، المتأثّرة بشكل خاص من الغزو الروسي لأوكرانيا التي تربطها بها حدود مشتركة.