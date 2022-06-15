تعيين النائب حمزة عبدي بري رئيسا لوزراء الصومال

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عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود النائب حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء بعد شهر على انتخابه لقيادة هذا البلد المضطرب في القرن الافريقي الذي يواجه تمردا اسلاميا ومجاعة وشيكة.وأصبح حمزة عبدي بري (48 عاما) النائب من ولاية جوبالاند (جنوب) والعضو في حزب الرئيس، رئيس الوزراء الحادي والعشرين للصومال خلفًا لمحمد حسين روبل الذي تولى هذا المنصب منذ أيلول 2020.وحث رئيس الجمهورية في بيان رسمي، رئيس الوزراء الجديد على الإسراع في أداء مهامه، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.وأمام الصحافيين، أعرب حمزة عبدي بري عن سروره لنيل ثقة الرئيس، مشيرا الى "المهمة الضخمة الملقاة على عاتقه".وقال: "أتعهد بأن اعمل ليل نهار لاداء واجبي (...) وسأشكل حكومة رفيعة المستوى".وبهذا التعيين تبدأ عملية تشكيل ادارة جديدة بعد شهر بالتمام على انتخاب حسن شيخ محمود لولاية رئاسية ثانية بعد ان قاد البلاد من 2012 الى 2017.