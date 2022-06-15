غوتيريش يدعو إلى إشراك المرأة في حلّ النزاعات وإحلال السلام

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء إلى إشراك النساء في عمليات السلام في أوكرانيا ومالي وبورما والسودان وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات يقودها الرجال.وقال غوتيريش: "في كل هذه النزاعات، رجال في السلطة ونساء مستبعدات، حقوقهن وحرياتهن مستهدفة بشكل متعمد"، مشيرًا أيضا إلى أفغانستان خلال الجلسة التي جاءت بطلب من وزيرة خارجية ألبانيا أولتا شاكا.وأشار غوتيريش إلى أنه في أوكرانيا "أجبر الغزو الروسي ملايين النساء والأطفال على الفرار من بلادهم بين عشية وضحاها، ما عرضهم لخطر الاتجار والاستغلال بجميع أنواعه".وأضاف أن "النساء اللائي اخترن البقاء هنّ في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية والدعم الاجتماعي" وسيكون "من المهم أن تشارك المرأة الأوكرانية بشكل كامل في كل جهود الوساطة".وشدد على "ضرورة دعم الناجيات من العنف الجنسي وكذلك الناشطات وصانعات السلام" في النزاعات حول العالم، وأردف "تظهر الوقائع بشكل متزايد أن حماية حقوق المرأة، ولا سيما حقها في المشاركة المتساوية على كل الصُعد، أمر ضروري لبناء السلام والحفاظ على السلام".وأكد غوتيريش على أن "مشاركة المرأة في أنشطة الوساطة واتخاذ القرار أمر أساسي لحل النزاعات"، معتبراً أن "تحليلاتهن لا غنى عنها لفهم ديناميات النزاعات ووضع استراتيجيات فعالة للوقاية والتدخل".وأثناء ذكره أمثلة حول انتهاك حقوق المرأة، ندد الأمين العام للأمم المتحدة خصوصا بالوضع في أفغانستان حيث "يتم إسكات وإلغاء نحو 20 مليون امرأة وفتاة" من المجال العام. كما أعرب عن أسفه أنه في بورما "لا يمكن للمرأة التعبير عن نفسها علانية وليس لديها طريق ممكن للمشاركة السياسية".وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أنه "في مالي، أصبحت النساء أكثر فقرا وتهميشا في وقت عانت البلاد من انقلابين عسكريين متتاليين وتفاقم تهديد المتطرفين".