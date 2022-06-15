لجنة أممية: من السابق لأوانه استخلاص نتائج حول جرائم الحرب في أوكرانيا

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أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأوكرانيا الأربعاء أن اللجنة جمعت عدة ادعاءات بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في البلاد، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج.وقال رئيس اللجنة اريك موزي خلال مؤتمر صحافي في كييف "في بوتشا واربين تلقت اللجنة معلومات تتعلق باعدام تعسفي لمدنيين وتدمير ونهب ممتلكات وشن هجمات على بنى تحتية مدنية خصوصا المدارس".وبعد انسحاب القوات الروسية تم العثور على جثث مئات المدنيين في مناطق واقعة شمال غرب كييف. واتهمت السلطات الاوكرانية روسيا بارتكاب جرائم حرب وهو ما نفته موسكو.وفي منطقتي خاركيف وسومي (شمال شرق) اللتين تعرضتا لقصف القوات الروسية اشارت اللجنة الى "تدمير مناطق مدنية شاسعة نتيجة للقصف الجوي وعمليات القصف او اطلاق الصواريخ على اهداف مدنية".واوضح "لكن في هذه المرحلة لسنا قادرين على الاستناد الى نتائج واقعية او ان نبت في قضايا متعلقة بالتأهيل القانوني للأحداث".وتابع "لكن حتى الحصول على تأكيدات في وقت لاحق، فإن المعلومات الواردة ومواقع التدمير التي تمت زيارتها قد تدعم الادعاءات القائلة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكبت في هذه المناطق".