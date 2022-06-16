التحالف الدولي يعلن اعتقال مسؤول كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

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أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الجهاديين في بيان إن مسؤولا كبيرا من تنظيم الدولة الإسلامية اعتقل الخميس خلال عملية في سوريا.وقال التحالف إن المسؤول الذي لم يذكر اسمه هو "صانع قنابل يملك خبرة" وأحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.وأضاف البيان أنه "تم التخطيط للمهمة بدقة للحد من مخاطر حدوث أضرار جانبية وخصوصا أي ضرر محتمل لمدنيين"، مؤكدا أنه "لم يصب اي مدني اثناء العملية ولم تلحق أضرار بطائرات التحالف او اصوله".وبعد خسارة آخر أراضيه على أثر هجوم عسكري مدعوم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في آذار 2019، تراجعت تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى مخابئ صحراوية.ومنذ ذلك الحين، قام بنصب كمائن للقوات التي يقودها الأكراد وقوات الحكومة السورية وواصل شن هجمات في العراق.وكان البيت الأبيض ومسؤولون دفاع أميركيون أعلنوا أن الزعيم السابق للتنظيم المتطرف أبو إبراهيم القرشي، قُتل في أوائل شباط عندما فجر قنبلة لتجنب أسره خلال عملية أميركية في شمال غرب سوريا.