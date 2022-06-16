أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 00:37
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الرئاسة التشيكية المقبلة للإتحاد الأوروبي تطمح لإعداد خطة مارشال لأوكرانيا

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الرئاسة التشيكية المقبلة للإتحاد الأوروبي تطمح لإعداد خطة مارشال لأوكرانيا
Lebanon News
أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الأربعاء أن بلاده ستضع نصب عينيها حين ستتولى في الأول من تموز المقبل الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي تنظيم قمة لإعادة إعمار أوكرانيا وإعداد خطة مارشال لهذا البلد.
     
وقال فيالا للصحافيين: "نأمل تنظيم قمة حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع خطة مارشال لأوكرانيا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".
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وأضاف أن "إدارة أزمة اللاجئين، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وأمن الطاقة، وتعزيز الدفاع الأوروبي، وأمن الفضاء الإلكتروني ستكون بعض أولويات الرئاسة التشيكية للإتحاد الأوروبي."
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