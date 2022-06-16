بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادّة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار.وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأضاف "أكدت مجددا التزام واشنطن بدعم أوكرانيا التي تدافع عن ديموقراطيتها وتحمي سيادتها ووحدة اراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر".ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ هذه المساعدة الجديدة تشمل "قطع مدفعية وأنظمة دفاعية ساحلية اضافية وذخائر للمدفعية وقاذفات الصواريخ التي يحتاج إليها الأوكرانيون في عملياتهم الدفاعية في دونباس".من جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إنّ هذه المساعدة تشمل خصوصاً 18 مدفع هاوتزر مع مركبات لنقلها و36 ألف قذيفة، إضافة إلى قاذفتي صواريخ مضادّتين للسفن من طراز هاربون للدفاع عن سواحل أوكرانيا على البحر الأسود.ولم تعد الولايات المتحدة تستخدم قاذفات هاربون التي تصنعها شركة بوينغ، لكنّها تبيع هذا السلاح للعديد من البلدان الأجنبية. وبالنسبة لهذه الحزمة الجديدة من المساعدات، فإن الحكومة اشترت القاذفتين مباشرة من مخزون الشركة المصنعة وستقوم دول أخرى بتوريد الصواريخ، بحسب ما صرّح مسؤول كبير في وزارة الدفاع للصحافيين.وسترسل واشنطن أيضًا صواريخ دقيقة التوجيه لاستخدامها في راجمات صواريخ هيمارس الأربع التي وعدت بتسليمها لأوكرانيا في مطلع حزيران ومن المتوقع أن تصل إلى ساحة المعركة بحلول نهاية الشهر، وفق المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته وامتنع عن تحديد عدد الصواريخ التي ستمنحها بلاده لكييف.وتطلق راجمة هيمارس ستة صواريخ في وقت واحد ويصل مدى الواحد منها لأكثر من 70 كيلومترًا، أي ضعف مدى مدافع الهاوتزر الأميركية المستخدمة حاليا في ساحة المعركة. ويمكن لنظام هيمارس أن يمنح الأوكرانيين ميزة المدى والدقة في معركة دونباس.وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أيضًا آلافاً من أجهزة الاتصال الآمنة ونظارات الرؤية الليلية والاستشعار الحراري، وفق بيان البنتاغون.وترفع هذه الدفعة الجديدة إلى 5,6 مليار دولار إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية النزاع في 24 شباط.وأعلن بايدن أيضا عن مساعدة إنسانية جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، خصوصا لتأمين مياه الشرب والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.وقال الرئيس الأميركي إنّ "شجاعة الشعب الأوكراني وصلابته وتصميمه هي مصدر الهام للعالم أجمع".