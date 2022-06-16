فقدان أميركيين تطوعا للقتال في صفوف الجيش الأوكراني وقد تكون روسيا أسرتهما

الإعلان

فقد أميركيان تطوعا للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية وقد تكون روسيا أسرتهما، كما أعلن برلمانيون أميركيون وأفراد عائلتيهما.وذكرت المصادر نفسها أن ألكسندر دروكي (39 عامًا) وأندي تاي هوين (27 عامًا)، وكلاهما من ولاية ألاباما، كانا يشاركان في معارك في شمال مدينة خاركيف.وقالت النائبة عن ألاباما تيري سيويل: "في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إتصلت والدة ألكسندر دروكي وهو من المحاربين القدامى في الجيش تطوع لمساعدة الجيش الأوكراني في محاربة روسيا بمكتبي بعدما فقد الإتصال بإبنها منذ أيام".وأوضح زميلها روبرت أديرهولت أن عائلة أندي تاي هوين الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) قطع الإتصال به منذ الثامن من حزيران عندما كان في منطقة خاركيف".