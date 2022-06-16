أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 06:10
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وزير الطاقة السعودي: العلاقات الروسية السعودية جيّدة كالطقس في الرياض

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وزير الطاقة السعودي: العلاقات الروسية السعودية جيّدة كالطقس في الرياض
Lebanon News
قال شاهد من وكالة رويترز إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في روسيا. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي بعد محادثات مع وزير الطاقة السعودي: أنّه سنبحث تمديد العمل باتفاق أوبك + بحلول نهاية العام. 

وعلّق وزير الطاقة السعودي أيضًا على العلاقات الروسية السعودية واصفًا اياها بالجيّدة كالطقس في الرياض. 
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وعلى مقلب آخر، وبحسب ما نقلت بعض وسائل اعلام روسية، اشتعلت النيران في حقل "أورنغوي" للغاز  في حوض شمال غرب سيبيريا، ويعتبر ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم بعد حقل "فارس". 
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