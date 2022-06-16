وزير الطاقة السعودي: العلاقات الروسية السعودية جيّدة كالطقس في الرياض

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قال شاهد من وكالة رويترز إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في روسيا. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي بعد محادثات مع وزير الطاقة السعودي: أنّه سنبحث تمديد العمل باتفاق أوبك + بحلول نهاية العام.وعلّق وزير الطاقة السعودي أيضًا على العلاقات الروسية السعودية واصفًا اياها بالجيّدة كالطقس في الرياض.وعلى مقلب آخر، وبحسب ما نقلت بعض وسائل اعلام روسية، اشتعلت النيران في حقل "أورنغوي" للغاز في حوض شمال غرب سيبيريا، ويعتبر ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم بعد حقل "فارس".