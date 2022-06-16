ماذا جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 18 حول سوريا بصيغة أستانا؟

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جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع الدولي الثامن عشر حول سورية بصيغة أستانا والتي تضم تركيا، روسيا وإيران وطرفي الصراع السوريين، التزامها الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.وأكدت الدول الضامنة تصميمها على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أن الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا بصيغة أستانا ستُعقد خريف 2022.