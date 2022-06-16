ماكرون وشولتس ودراغي في كييف... والكرملين يحذّر من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا

ماكرون وشولتس ودراغي في كييف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,أوكرانيا,ماكرون وشولتس ودراغي في كييف

LBCI News Lebanon

في أبرز زيارة لأوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي لها في 24 من شباط الماضي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف، بهدف اظهار الدعم لأوكرانيا التي تكافح للصمود.