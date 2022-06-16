أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 13:35
16/06/2022 13:35:00
ماكرون وشولتس ودراغي في كييف... والكرملين يحذّر من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا
ماكرون وشولتس ودراغي في كييف
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LBCI News Lebanon
في أبرز زيارة لأوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي لها في 24 من شباط الماضي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف، بهدف اظهار الدعم لأوكرانيا التي تكافح للصمود.
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