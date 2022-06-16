أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 06:56
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ماكرون يشيد ببطولة الأوكرانيين في مدينة إربين

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ماكرون يشيد ببطولة الأوكرانيين في مدينة إربين
Lebanon News
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بـ"بطولة" الأوكرانيين بعد زيارة قصيرة لإربين، إحدى ضواحي كييف التي دمرت في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا.
     
وقال: "رأينا جميعنا صور مدينة مدمرة، مدينة بطلة، فهنا أوقف الأوكرانيون، من بين أماكن أخرى، الجيش الروسي الذي كان متوجهًا إلى كييف".
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وأضاف ماكرون الذي كان يرافقه القادة الألماني أولاف شولتس والإيطالي ماريو دراغي والروماني كلاوس يوهانيس :"لذلك يجب أن تبقى في أذهاننا بطولة الجيش، وكذلك الشعب الأوكراني". ورأى أن "على أوكرانيا أن تقاوم وتنتصر".
 
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