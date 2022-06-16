زيلينسكي: أوكرانيا "مستعدة للعمل" لتصبح "دولة كاملة العضوية" في الإتحاد الأوروبي

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في مؤتمر صحافي عقده في كييف إلى جانب نظرائه الألماني والفرنسي والإيطالي والروماني أن أوكرانيا "مستعدة" للعمل لتصبح "دولة كاملة العضوية" في الاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع شولتس وماكرون ودراغي ويوهانيس: "لقد استحق الأوكرانيون السير على هذا الطريق والحصول على وضع المرشح" للعضوية.وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقرر الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمنح أوكرانيا أم لا وضع الدولة المرشحة الانضمام، وهي خطوة أولى في عملية تفاوض قد تستمر لسنوات. ومن المقرر أن تعلن المفوضية توصيتها الجمعة.ورأى زيلينسكي أن منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي "يمكن أن يعزز الحرية في أوروبا بطريقة تاريخية".ودعا الرئيس الأوكراني مرة أخرى حلفاءه الأوروبيين إلى ارسال "شحنات جديدة وقبل كل شيء أسلحة ثقيلة ومدفعية حديثة وأنظمة مضادة للطائرات" لمواجهة تقدم الجيش الروسي في دونباس (شرقًا).وقال للصحافة: "كل يوم يمر بقرارات متأخرة أو مؤجلة (بشأن تسليم أسلحة) يترجم باحتمال قيام الجيش الروسي بقتل أوكرانيين أو تدمير مدننا".