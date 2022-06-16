أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 12:15
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واشنطن تفرض عقوبات على منتجين ايرانيين للبتروكيميائيات

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واشنطن تفرض عقوبات على منتجين ايرانيين للبتروكيميائيات
Lebanon News
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات يشتبه في تحايلها على عقوبات أخرى.
 
     
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء متهمون بدعم شركتي Triliance Petrochemical وPetrochemical Commercial Company الايرانيتين وهما "كيانان يلعبان دورًا رئيسيًا في التفاوض على بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية في الخارج".
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وأضافت أن "هذه الشبكة تساعد في القيام بالتعاملات الدولية والافلات من العقوبات من خلال دعم بيع البتروكيميائيات الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وبقية دول شرق آسيا".
 
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