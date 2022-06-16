واشنطن تفرض عقوبات على منتجين ايرانيين للبتروكيميائيات

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فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات يشتبه في تحايلها على عقوبات أخرى.وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء متهمون بدعم شركتي Triliance Petrochemical وPetrochemical Commercial Company الايرانيتين وهما "كيانان يلعبان دورًا رئيسيًا في التفاوض على بيع المنتجات البتروكيميائية الإيرانية في الخارج".وأضافت أن "هذه الشبكة تساعد في القيام بالتعاملات الدولية والافلات من العقوبات من خلال دعم بيع البتروكيميائيات الإيرانية للعملاء في جمهورية الصين الشعبية وبقية دول شرق آسيا".