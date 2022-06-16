باشليه: "الفظائع" في ماريوبول الأوكرانية "ستترك بصمة لا تمحى"

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اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "الفظائع التي لحقت بالسكان المدنيين" في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطر عليها الروس في أيار بعد حصار طويل، "ستترك بصمة لا تمحى، بما في ذلك على الأجيال المقبلة".وقالت ميشيل باشليه أثناء عرضها تقريرا عن المدينة الساحلية الاستراتيجية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "بين شباط ونهاية نيسان، كانت ماريوبول بلا شكّ أكثر الأماكن دموية في أوكرانيا".واعتبرت أن "شدة ونطاق القتال والدمار وعدد القتلى والجرحى توحي بشدة بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".وأشارت باشليه إلى "الآباء الذين اضطروا إلى دفن أطفالهم، والأشخاص الذين رأوا أصدقاءهم ينتحرون، والأسر الممزقة، وكل من اضطروا لمغادرة مدينتهم المحبوبة وهم لا يعلمون إن كانوا سيرونها مجددا".وأوضحت المفوضة الأممية أن إدارتها أثبتت صلة مباشرة بين مقتل 1348 مدنيا بينهم 70 طفلاً والاشتباكات العنيفة التي دمرت المدينة إلى حد كبير.وقالت: "هذه الوفيات نتجت من ضربات جوية ونيران الدبابات والمدفعية وكذلك الأسلحة الأسلحة الخفيفة أثناء القتال في الشوارع". لكنها أقرت بأن "الخسائر المدنية الحقيقية نتيجة القتال ربما تكون أعلى بآلاف عدة".وأوردت باشليه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدّر أن ما يصل إلى 90 بالمئة من المباني السكنية في ماريوبول تضررت أو دمرت، بينما أجبر نحو 350 ألف شخص على مغادرة المدينة.