مسلحون يقتلون ستة صيادين نيجيريين في الكاميرون

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قُتل ستة صيادين نيجيريين بأيدي مسلحين يشتبه بأنهم جهاديون في منطقة أقصى شمال الكاميرون بالقرب من معقل المتمردين في بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي وضابط شرطة وكالة فرانس برس اليوم.وقال مسؤول إداري في منطقة لوغون وشاري طلب عدم كشف هويته: "وصل ثلاثة مسلحين من بوكو حرام على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين" ليل الأربعاء.وأكد ضابط شرطة في المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا.ونفذت جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنشق عنها هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد.وتطلق السلطات الكاميرونية على الجماعتين اسم "بوكو حرام".وشنت بوكو حرام تمردا في شمال شرق نيجيريا عام 2009 قبل أن ينتشر في أنحاء المنطقة.وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، وأجبر ثلاثة ملايين على الفرار من ديارهم.وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات إن 805 "إرهابيين" قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بين 28 آذار و4 حزيران.ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وقد أقام الجهاديون قواعد في العديد من جزره الصغيرة.