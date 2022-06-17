لندن توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على على طلب اولولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.



وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره". وأمام أسانج مهلة 14 يوما لاستئناف القرار.

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ودان موقع ويكيليكس، بدوره، قرار تسليم مؤسسها أسانج للولايات المتحدة معتبرا أنه "يوم مظلم لحرية الصحافة"، وأعلن أنه سيستأنف القرار.



وكتب "ويكيليس" على تويتر "وافقت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما". وأضاف انه "يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية وسيتم استئناف القرار".