السعودية ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المحكمة الخاصة بلبنان, لبنان,السعودية,السعودية ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

LBCI News Lebanon

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية "بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لحزب الله لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً."



ودعت المملكة، بحسب واس، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني من "الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الارهابية".