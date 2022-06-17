الإتحاد الأوروبي يصدر الجمعة رده الأول على طلب إنضمام أوكرانيا

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تبت المفوضية الأوروبية الجمعة في مسألة منح أوكرانيا وضع مرشح للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي ، لكن أي ضوء أخضر سترافقه شروط وينبغي أن تتم المصادقة عليه بإجماع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة.ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة بسبب الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتعد جزءًا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.وخلال زيارة لكييف الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رافقه المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي إن باريس وبرلين وروما تؤيد منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسميًا فورًا.