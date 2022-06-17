أخبار دولية
17 حزيران 2022 - 06:32
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مقتل ثلاثة أشخاص في قصف طائرة مسيرة في إقليم كردستان العراق

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مقتل ثلاثة أشخاص في قصف طائرة مسيرة في إقليم كردستان العراق
Lebanon News
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة إستهدف الجمعة سيارة تقلهم في إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. 
     
وقال مصدر أمني رفيع في إقليم كردستان لوكالة فرانس برس إن "طائرة مسيرة قصفت سيارة تقل أربعة أشخاص بينهم نساء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم"، موضحًا أن "شخصًا رابعًا من أكراد سوريا أصيب بجروح بليغة في الهجوم الذي وقع في "قضاء كلار" في جنوب شرق إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
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وأكد مصدر طبي في مستشفى كلار لفرانس برس تسلم جثث ثلاثة أشخاص محترقة بشكل شبه كامل ومعالجة شخص رابع.
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